I sindaci contro la legge di bilancio 2026 | Troppi tagli a rischio i servizi essenziali per i cittadini

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante qualche elemento positivo, nella manovra 2026 ci sono grosse criticità che mettono a rischio i servizi essenziali per i cittadini, come trasporti, asili e assistenza. I sindaci, tramite una nota dell'Anci, hanno chiesto un incontro al ministro Giorgetti per discutere dei problemi e delle priorità, tra cui casa e sicurezza, lasciate fuori dal provvedimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

sindaci contro legge bilancioI sindaci contro la legge di bilancio 2026: “Troppi tagli, a rischio i servizi essenziali per i cittadini” - Nonostante qualche elemento positivo, nella manovra 2026 ci sono grosse criticità che mettono a rischio i servizi essenziali per i cittadini, come trasporti ... Lo riporta fanpage.it

sindaci contro legge bilancioForze Armate e di Polizia, tutte le novità in legge di Bilancio - Legge di Bilancio 2026, poca attenzione del governo Meloni nei confronti del comparto Difesa e Sicurezza. Si legge su money.it

sindaci contro legge bilancioRaddoppio, Rixi ai sindaci savonesi: “L’opera si farà, obiettivo finanziarla nella Legge di Bilancio del 2026” -  “Il vecchio tracciato non si può potenziare: significherebbe restare senza treni per otto anni. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sindaci Contro Legge Bilancio