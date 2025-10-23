I sindaci contro la legge di bilancio 2026 | Troppi tagli a rischio i servizi essenziali per i cittadini
Nonostante qualche elemento positivo, nella manovra 2026 ci sono grosse criticità che mettono a rischio i servizi essenziali per i cittadini, come trasporti, asili e assistenza. I sindaci, tramite una nota dell'Anci, hanno chiesto un incontro al ministro Giorgetti per discutere dei problemi e delle priorità, tra cui casa e sicurezza, lasciate fuori dal provvedimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La legge aree idonee è stata approvata! Una legge partecipata che è il risultato di quasi 100 incontri e 6 plenarie in tutta la regione dove sindaci, tecnici, imprese, associazioni, comitati e cittadini hanno contribuito a migliorarne il contenuto. Una legge che ha p - facebook.com Vai su Facebook
>> Tribunale Roma, sentenza 15 agosto 2025 La recente legge di riforma del secondo comma dell’art. 2407 c.c., Legge n. 35/2025 è priva di efficacia retroattiva Leggi l'articolo completo #Altalex #WoltersKluwerItalia #ilQG #QuotidianoGiuridico #Sindaci - X Vai su X
I sindaci contro la legge di bilancio 2026: “Troppi tagli, a rischio i servizi essenziali per i cittadini” - Nonostante qualche elemento positivo, nella manovra 2026 ci sono grosse criticità che mettono a rischio i servizi essenziali per i cittadini, come trasporti ... Lo riporta fanpage.it
Forze Armate e di Polizia, tutte le novità in legge di Bilancio - Legge di Bilancio 2026, poca attenzione del governo Meloni nei confronti del comparto Difesa e Sicurezza. Si legge su money.it
Raddoppio, Rixi ai sindaci savonesi: “L’opera si farà, obiettivo finanziarla nella Legge di Bilancio del 2026” - “Il vecchio tracciato non si può potenziare: significherebbe restare senza treni per otto anni. Riporta msn.com