C'è un momento dell'anno in cui il bosco diventa generoso, offrendo un raccolto che sa di antica ritualità. L'autunno lombardo profuma di legna umida, di funghi appena colti e soprattutto di castagne: piccole gemme marroni che da secoli accompagnano le comunità rurali, simbolo di convivialità e di cucina contadina. Oggi quel gesto semplice – chinarsi, raccogliere, liberare la noce dal suo riccio pungente – diventa anche esperienza di turismo lento e autentico. Per questo AllTrails, la piattaforma leader mondiale nella scoperta di percorsi outdoor, ha selezionato i migliori sentieri lombardi dove unire natura, panorami e raccolta di castagne.

© Linkiesta.it - I sentieri più belli per raccogliere castagne a un passo da Milano