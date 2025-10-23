I sentieri più belli per raccogliere castagne a un passo da Milano
C’è un momento dell’anno in cui il bosco diventa generoso, offrendo un raccolto che sa di antica ritualità. L’autunno lombardo profuma di legna umida, di funghi appena colti e soprattutto di castagne: piccole gemme marroni che da secoli accompagnano le comunità rurali, simbolo di convivialità e di cucina contadina. Oggi quel gesto semplice – chinarsi, raccogliere, liberare la noce dal suo riccio pungente – diventa anche esperienza di turismo lento e autentico. Per questo AllTrails, la piattaforma leader mondiale nella scoperta di percorsi outdoor, ha selezionato i migliori sentieri lombardi dove unire natura, panorami e raccolta di castagne. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
