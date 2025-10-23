Amazon e Meta investono miliardi in automazione, mentre migliaia di lavoratori vengono tagliati fuori. Il futuro è già qui, ma non per tutti.. C’è un rumore che si sente sempre più spesso nei magazzini delle grandi aziende: non è il chiacchiericcio dei colleghi, né il suono delle ruote dei carrelli. È il ronzio dei robot. Silenziosi, instancabili, precisi. E soprattutto: senza stipendio, senza ferie, senza diritti. Amazon lo sa bene. Nei suoi centri logistici, i robot Kiva si muovono come formiche impazzite, trasportano scaffali, leggono codici, ottimizzano tempi. E intanto, centinaia di lavoratori vengono accompagnati alla porta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - I robot in azienda: progresso o fregatura?