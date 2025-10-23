I riformisti del Pd si ritrovano a Milano e cominciano a fare politica con juicio

Messaggio politico: i riformisti ci sono. Messaggio programmatico: non basta il salario minimo, si parla di crescita e di innovazione. Venerdì 24 ottobre a Milano (Sala Testori-Bagni misteriosi) si incontrano i riformisti del Partito democratico, la componente di minoranza (ancora di più dopo la rottura con i bonacciniani) che interroga sé stessa e tutto il partito sulla linea e la fisionomia del Pd di Elly Schlein. La scelta è partire dai contenuti, possibilmente fuori dai soliti slogan. Chiedendo una mano a chi ne sa: agli esterni, si diceva un tempo. Il partito (come tutti gli altri) non dispone di conoscenze adeguate, per questo il 24 sono stati chiamati molti studiosi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I riformisti del Pd si ritrovano a Milano, e cominciano a fare politica con juicio

