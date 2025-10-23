I Reali d’Inghilterra in visita da Leone XIV

Gbt-magazine.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Reali di Inghilterra sono stati protagonisti di una visita lampo in Vaticano. Tuttavia la stessa è stata densa di significato dal punto di vista ecumenico e all’insegna dell’ambiente, tema caro a  Carlo III. Il programma prevede l’udienza con il  Papa  nella Biblioteca vaticana seguita da alcuni incontri paralleli e con il cardinale Pietro Parolin in Segreteria di Stato. I Reali nella Cappella Sistina. Nella  Cappella Sistina i Reali hanno partecipato alla  storica preghiera ecumenica  sulla cura del creato, supervisionata del Dicastero per l’Unità dei cristiani. Nel pomeriggio, a San Paolo fuori le Mura, Re Carlo e la  regina Camilla  saranno accolti dal cardinal James Michael Harvey, arciprete della Basilica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

i reali d8217inghilterra in visita da leone xiv

© Gbt-magazine.com - I Reali d’Inghilterra in visita da Leone XIV

Altre letture consigliate

reali d8217inghilterra visita leoneI reali inglese in Vaticano: momento storico di preghiera tra Carlo III e Papa Leone XIV - Quella di re Carlo d’Inghilterra e della consorte Camilla è una visita lampo, ma per questo non meno significativa. Si legge su msn.com

reali d8217inghilterra visita leoneRe Carlo III e la regina Camilla a Roma oggi, la visita dei reali britannici a Papa Leone in 10 foto - Re Carlo III e la regina Camillo sono a Roma oggi 23 ottobre per incontrare Papa Leone XIV. Segnala msn.com

Storica preghiera ecumenica di Leone XIV e i reali d’Inghilterra - Giornata storica oggi, giovedì 23 ottobre, in Vaticano. Da corrierecesenate.it

Cerca Video su questo argomento: Reali D8217inghilterra Visita Leone