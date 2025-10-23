I Reali d’Inghilterra in visita da Leone XIV

I Reali di Inghilterra sono stati protagonisti di una visita lampo in Vaticano. Tuttavia la stessa è stata densa di significato dal punto di vista ecumenico e all’insegna dell’ambiente, tema caro a Carlo III. Il programma prevede l’udienza con il Papa nella Biblioteca vaticana seguita da alcuni incontri paralleli e con il cardinale Pietro Parolin in Segreteria di Stato. I Reali nella Cappella Sistina. Nella Cappella Sistina i Reali hanno partecipato alla storica preghiera ecumenica sulla cura del creato, supervisionata del Dicastero per l’Unità dei cristiani. Nel pomeriggio, a San Paolo fuori le Mura, Re Carlo e la regina Camilla saranno accolti dal cardinal James Michael Harvey, arciprete della Basilica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - I Reali d’Inghilterra in visita da Leone XIV

Altre letture consigliate

I reali di Inghilterra in Sistina. Dopo 500 anni una preghiera ecumenica comune. #Vaticano #preghieraecumenica #RoyalFamily #PapaLeoneXIV - X Vai su X

Mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre, visita di Stato dei reali di Inghilterra Carlo III e Camilla. Previsti divieti di sosta in zona San Giovanni, San Paolo e Vaticano. Scopri come cambia la viabilità ? https://bit.ly/3L5RW0N #RSM #Roma - facebook.com Vai su Facebook

I reali inglese in Vaticano: momento storico di preghiera tra Carlo III e Papa Leone XIV - Quella di re Carlo d’Inghilterra e della consorte Camilla è una visita lampo, ma per questo non meno significativa. Si legge su msn.com

Re Carlo III e la regina Camilla a Roma oggi, la visita dei reali britannici a Papa Leone in 10 foto - Re Carlo III e la regina Camillo sono a Roma oggi 23 ottobre per incontrare Papa Leone XIV. Segnala msn.com

Storica preghiera ecumenica di Leone XIV e i reali d’Inghilterra - Giornata storica oggi, giovedì 23 ottobre, in Vaticano. Da corrierecesenate.it