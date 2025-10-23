i ragazzi della sicily music academy di monreale e misilmeri volano alla finale di voci dal sud

Gli allievi di canto della Sicily Music Academy di Monreale e Misilmeri, diretti dal vocal coach Davide Cutrona, hanno superato le selezioni del concorso “Voci dal Sud 2025” a Serradifalco, conquistando l’accesso alla finale regionale del 22 ottobre. La manifestazione, ideata da Roberto Vicari e Daniele Di Giovanni, è una delle più seguite del Sud . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

