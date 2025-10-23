I ragazzi del San Benedetto tra sociale e percorso formativo ecco L' albero delle identità

Nella giornata di oggi gli studenti dell’I.I.S. San Benedetto di Latina saranno protagonisti delle attività finali del progetto "Albero delle Identità", che si svolgeranno in piazza del Popolo.L’iniziativa, avviata dallo scorso anno scolastico con l’Associazione “Happy Coaching and Counseling”. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

