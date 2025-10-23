I pronostici di giovedì 23 ottobre | Europa League e Conference League
I pronostici di giovedì 23 ottobre, c’è la terza giornata della League Phase di Europa League e la seconda della Conference League Tre punti per la Roma di Gian Piero Gasperini nelle prime due giornate della League Phase di Europa League. I giallorossi, dopo aver battuto 2-1 il Nizza grazie ai gol di due difensori (N’Dicka e Mancini), nel secondo turno sono caduti a sorpresa all’Olimpico contro un altro club di Ligue 1, il Lille: stavolta la Francia è stata indigesta ai capitolini, castigati dalla rete di Haraldsson al 6? del primo tempo (0-1). Una partita davvero stregata quella con i Dogues: nel finale la Roma è riuscita nell’impresa – al contrario – di sbagliare ben tre rigori consecutivi, due errori di Dovbyk e uno di Soulé (l’arbitro aveva fatto ripetere i primi due per via di alcune irregolarità). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
