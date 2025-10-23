I professionisti dell' autogol

L’impreparazione della sinistra di fronte al fenomeno Meloni viene regolarmente confermata quando la premier va in Parlamento e si apre il dibattito sulle sue comunicazioni. È in quella sede che emerge “ Giorgia ” e si autoaffonda l’opposizione. La prima debolezza sta nel non aver capito (dopo tre anni) come funziona la macchina narrativa di Meloni: ogni intervento è preparato con minuzia, i temi sono selezionati e concatenati secondo una precisa grammatica interna, una successione di fatti che conduce alla chiusura finale. Ieri Meloni è partita dai giudizi positivi delle agenzie di rating e del fondo monetario internazionale, dal varo della legge di bilancio, elementi che sono l’idea della “concretezza”; poi ha parlato dello guerre in Ucraina e in Medio Oriente; ha posto l’accento sul ruolo dell’Italia in Europa; ha demolito il Green Deal; ha fissato una data per il “Piano Casa” e ha ribadito la linea ferma sull’immigrazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

