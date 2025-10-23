Sarà un’ottima annata per il vino di Carmignano, anche se la produzione ogni anno si differenzia nei quantitativi. Quella del 2025 sarà all’insegna della qualità più che della quantità. Ottimi risultati erano stati registrati per il Chianti Montalbano dove l’annata 2024, secondo gli esperti, ha fatto la differenza con vini freschi, giocati su fruttuosità fragrante e sfumature floreali per finire con tannini delicati e piacevoli. Carmignano è tra le più piccole Docg d’Italia con quasi 90 ettari vitati e una produzione di 420mila bottiglie. Attivo sul Montalbano il Consorzio di Tutela dei vini di Carmignano, formato da 16 produttori e Fabrizio Pratesi è il presidente: "In sintesi direi un’annata molto buona per la qualità con un po’ meno quantità rispetto allo scorso anno". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I produttori ringraziano il clima: "Sarà un vino di altissimo livello"