' I primi 50 anni dell' Este Bar' Cinzia Berveglieri presenta il suo libro sullo storico locale cittadino

Ferraratoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È Cinzia Berveglieri, con la sua nuova pubblicazione 'I primi 50 anni dell'Este Bar', la protagonista del secondo appuntamento della rassegna 'Voci di Ferrara' in programma sabato 25 alle 10 alla biblioteca Luppi. Dialoga con l'autrice il giornalista Davide Bonesi.Il volume racconta una storia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

primi 50 anni este"Voci di Ferrara": alla Luppi appuntamento con Cinzia Berveglieri e il suo libro "I primi 50 anni dell'Este Bar" - "Voci di Ferrara" è un ciclo di incontri letterari con alcuni scrittori della città, volto a valorizzarne la ricchezza culturale e la tradizione narrativa. cronacacomune.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Primi 50 Anni Este