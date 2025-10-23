I presìdi del libro e il comune di Alberobello ospitano Francesco Carofiglio per la presentazione del romanzo ‘Luglio 1943’
I Presìdi del Libro di Alberobello, con il patrocinio del Comune di Alberobello, ospiteranno domenica 26 ottobre alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare Gianpiero De Santis del Palazzo Comunale, Francesco Carofiglio per la presentazione del suo nuovo romanzo, Luglio 1943 (Garzanti, 2024). 🔗 Leggi su Baritoday.it
Approfondisci con queste news
Domenica 26 alle 16 presso l'aula studio presentazione del libro di Giulia Centrone - facebook.com Vai su Facebook
”in Comune” ad Alberobello contro un’altra antenna Vodafone - Ieri sera, nel Municipio di Alberobello, alla presenza del sindaco e di altri assessori della giunta alberobellese, ... Lo riporta osservatoriooggi.it
Il comune di Alberobello avvia ricognizione per raccogliere manifestazioni di interesse per l’utilizzo di acque reflue depurate per uso irriguo in agricoltura - Il Comune di Alberobello, in considerazione della perdurante condizione di emergenza idrica che interessa la Regione Puglia, come dichiarato con Deliberazione della Giunta Regionale n. Da oltrefreepress.com
Alberobello, il Comune vuole essere coinvolto nel futuro della «casa rossa» - La “Casa Rossa”, uno dei più importanti baluardi che hanno fatto la storia della città da venerdì scorso non è più un bene pubblico. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it