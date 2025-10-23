I precedenti Soltanto due i confronti tra le squadre Allo stadio ‘Franchi’ fu decisivo Candido

Sono solo due i precedenti ufficiali tra Robur e Ghiviborgo e ovviamente risalgono entrambi alla passata stagione, quando le due formazioni si sono affrontate per la prima volta nella storia. All’andata in provincia di Lucca (29 settembre 2024) finì 0-0 tra la squadra di Bellazzini (nella foto) e quella di Magrini in una sfida combattuta ed equilibrata. Al ritorno, lo scorso 26 gennaio, a decidere la sfida fu una rete di Roberto Candido per l’1-0 finale. Il Ghiviborgo è una società giovane, che nasce nella stagione 20122013, quando è avvenuta la fusione tra Ghivizzano e Borgo a Mozzano, due storiche società della media valle del Serchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

