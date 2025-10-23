I pezzi sostitutivi delle Pixel Buds ora sono disponibili direttamente su Google Store

Google Store arrivano i pezzi sostitutivi per Google Pixel Buds 2a e Pro 2: è possibile acquistare un auricolare singolo e il set di inserti.

