I pettegolezzi su un incontro fra Trump e Kim Jong Un silenziati da una manciata di missili
Dopo mesi di relativa calma, la Corea del nord è tornata a lanciare missili. Ieri, quando nella regione erano le otto del mattino, da un’area nei pressi di Junghwa, a sud di Pyongyang, il regime di. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
SPILL THE TEA MERENDA A TEMA BRIDGERTON Domenica 27 Ottobre, dalle 16.30 Care Lettrici, la Corte è in fermento a causa degli ultimi pettegolezzi e la Regina è ansiosa di ospitarvi alla primissima riunione del Society Papers di Lady Whistledown! - facebook.com Vai su Facebook
I pettegolezzi su un incontro fra Trump e Kim Jong Un silenziati da una manciata di missili - Dopo mesi di silenzio, la Corea del nord spara diversi missili a pochi giorni dal vertice Apec in Corea del sud. Da ilfoglio.it
Usa-Corea del Nord, Casa Bianca valuta possibile incontro Trump-Kim - un in occasione dell'attesa visita in Asia del presidente degli Stati Uniti, ma funzionari dell'Amministrazione ... Scrive msn.com
Trump è «pronto a un dialogo senza precondizioni con Kim» - Durante il primo mandato del presidente Usa si sono già tenuti tre vertici tra i due leader. Come scrive lettera43.it