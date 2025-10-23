I nuovi missili Neptune di Kiev | un raggio sempre più lungo per colpire la Russia mentre cadono le restrizioni

Il attesa de missili da crociera Tomahawk, che potrebbe anche non arrivare mai, Kiev continua ad aggiornare, potenziare e perfezionare le armi che ha impiegata fin dal principio, come i missili da crociare Neptune, che ora hanno una portata maggiore e possono colpire bersagli fino a 500 chilometri di distanza. Esiste una nuova variante del R-360 Neptune, un missile da crociare antinave basato sul missile antinave sovietico che le forze armate ucraine stanno impiegando anche contro obiettivi terresti, e secondo quanto dichiarato dalle fonti di Kiev, la sua gittata può essere estesa fino a 1.000 km. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - I nuovi missili Neptune di Kiev: un raggio sempre più lungo per colpire la Russia mentre cadono le “restrizioni”

