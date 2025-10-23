I nervi scoperti della Manovra 2026 Pensioni banche e affitti | dove si tratta ancora

Roma, 23 ottobre 2025 – Manovra a nervi scoperti. Il testo della Legge di Bilancio 2026 è pronto all’approdo in Aula dopo essere stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. E proprio nell’ultima versione, quella definitiva che andrà ora all’esame del Parlamento, si sono viste alcune correzioni last minute. In primis alla norma sugli affitti brevi. Interventi che non sembrano però aver scongiurato la raffica di emendamenti in arrivo dalla maggioranza stessa. Si tratta ancora su diversi punti, insomma. Lega e Forza Italia annunciano battaglia, con il Carroccio che sembra non aver ancora digerito l’assenza di Quota 103 e Opzione Donna nel capitolo pensioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

