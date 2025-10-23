I Mitchell contro le macchine 2 è in lavorazione per Netflix e Sony

Sony Pictures Animation sta realizzando un sequel del suo film candidato all’Oscar nel 2021 “I Mitchell contro le macchine”, con Guillermo Martinez, il responsabile della storia del primo film e JP Sans, co-regista di “Troppo cattivi 2”, alla regia, segnando il debutto registico di Martinez. Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logelin, conosciute professionalmente come le sorelle Molyneux, stanno scrivendo la sceneggiatura. L’inizio delle riprese è previsto per l’inizio del 2026. Come per l’originale, Netflix distribuirà il sequel di “Mitchells” grazie ad un accordo di distribuzione con Sony; gli studi stanno pianificando una partnership creativa ancora più intensa per il secondo film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I Mitchell contro le macchine 2 è in lavorazione per Netflix e Sony

