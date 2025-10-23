La Germania, al pari di molti altri Paesi dell'Europa occidentale, ha un problema con l'immigrazione di massa. Il cancelliere Friedrich Merz sembra essere consapevole di doverlo risolvere in qualche modo, perché la percezione di insicurezza nelle città tedesche è sempre più alta. In Germania come in Italia, il problema sono gli irregolari, che vivono come fantasmi senza regole a ridosso delle stazioni, dei parchi delle piazze, fino a spingersi in centro città, causando spesso problemi a residenti e turisti. " Molti di questi determinano anche l'immagine pubblica delle nostre città. Per questo motivo, così tante persone in Germania e in altri Paesi dell'Unione Europea – questo non vale solo per la Germania – hanno paura di muoversi negli spazi pubblici ", ha dichiarato il cancelliere, aggiungendo che " questo genera interi quartieri che creano grandi problemi anche alla nostra polizia ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "I migranti? Pericolosi, le vostre figlie lo sanno". E scoppia la bufera