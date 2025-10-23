Una discussione sul costo di partecipazione a un matrimonio ha sollevato un ampio dibattito online, dopo che un’invitata ha raccontato di essere stata definita “pazza” dai futuri sposi per essersi rifiutata di pagare 25 dollari per il pasto previsto durante il ricevimento. Il caso è stato descritto in un post pubblicato sul forum AITA (Am I the A—–) di Reddit, la sezione del social dedicata agli sfoghi in cui l’utente chiede alla community di redditors “sono io lo str***o?”. L’autrice del post ha spiegato di non avere un’occupazione stabile e di mantenersi vendendo opere d’arte, aggiungendo che anche gli sposi si trovano in difficoltà economiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I miei amici chiedono 21 euro per a testa per il pranzo del loro matrimonio, io ho detto di non avere soldi e mi hanno dato della stronz*”: lo sfogo su Reddit