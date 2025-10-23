I Love Lucca Comics & Games | recensione della lettera d’amore di Manlio Castagna alla comunità nerd
I Love Lucca Comics & Games: recensione della lettera d’amore di Manlio Castagna alla comunità nerd Con I Love Lucca Comics & Games, il regista e scrittore Manlio Castagna firma un documentario che è, prima di tutto, una dichiarazione d’amore. Un film che non si limita a raccontare una manifestazione, ma che si fa voce di una comunità viva, pulsante, innamorata del proprio mondo e del modo in cui, ogni anno, lo celebra nella città toscana. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione FreeStyle Arts, dove abbiamo avuto modo di vederlo in anteprima, e destinato a un’uscita evento nelle sale italiane il 10, 11 e 12 novembre 2025, il documentario prodotto da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection non è un semplice dietro le quinte: è un viaggio nell’anima di uno dei più grandi eventi dedicati alla cultura pop al mondo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Argomenti simili trattati di recente
I "LILLI" a LUCCA ! Siamo felici di comunicarvi che la mostra fotografica di Giulia Lovari dedicata al tema dei nostri bigonai è stata selezionata alla 12^ edizione del Circuito Off organizzato dalla associazione fotografica We love Ph di Lucca! Un'occasione pe - facebook.com Vai su Facebook
Sono aperte le prevendite per I LOVE LUCCA COMICS & GAMES di Manlio Castagna, il 10, 11 e 12 novembre. Biglietti su https://iwonderpictures.it/iloveluccacomicsgames/… - X Vai su X
I Love Lucca Comics & Games, di Manlio Castagna - Progetto nato per celebrare la fiera toscana del fumetto e del videogioco, non riesce a superare l'intento promozionale ... Si legge su sentieriselvaggi.it
I Love Lucca Comics & Games, la recensione: persi nel multiverso della creatività - Manlio Castagna ci racconta Lucca Comics & Games dando la parola alla sua community, a quelli che anno dopo anno affollano con entusiasmo le strade della città toscana. Segnala movieplayer.it
I Love Lucca Comics and Games, un manifesto che srotola storie per viaggiare nel tempo mitico dell'evento - In anteprima alla Festa del Cinema di Roma e da lunedì 10 novembre al cinema. Da mymovies.it