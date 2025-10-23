I Love Lucca Comics & Games la recensione | persi nel multiverso della creatività

23 ott 2025

Manlio Castagna ci racconta l'evento pop dando la parola alla sua community, a quelli che anno dopo anno affollano con entusiasmo le strade della città toscana. In sala il 10, 11 e 12 Novembre con I Wonder Pictures. Siete mai stati a Lucca Comics & Games? Se la risposta è positiva, avete un'idea più o meno concreta di cosa sia, pur nella sua multiforme e affascinante identità. Se invece non ci siete mai stati, è difficile rendere l'idea di quel fiume di persone entusiaste, festanti, variopinte che di anno in anno affollano le vie della città toscana a dispetto di sacrifici, stanchezze e ostacoli di ogni tipo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

