I Love Lucca Comics & Games | intervista al regista Manlio Castagna
I Love Lucca Comics & Games: intervista al regista Manlio Castagna Ecco la nostra intervista a Manlio Castagna, regista di I Love Lucca Comics and Games. Il film-evento – presentato nella sezione Freestyle Arts della Festa del Cinema di Roma 2025 – celebra e racconta, per la prima volta sul grande schermo, la community e il dietro le quinte di una delle manifestazioni dedicate alla cultura pop più grandi e amate al mondo. Il film documentario sarà poi distribuito in oltre 300 cinema il 10, 11 e 12 novembre da I Wonder Pictures, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection. Leggi la nostra recensione di I Love Lucca Comics and Games. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
