I gioielli del Louvre in vendita su Vinted | i social sono invasi di falsi sul furto del secolo
Il caso del furto al Louvre è diventato virale sui social. I sono pieni di clip fatte con l'intelligenza artificiale dove si fatica molto a distinguere cosa è vero e cosa è falso. Ci sono anche finti video delle telecamere di sorveglianza che vengoati da finti influencer. Tutto senza etichette, almeno evidenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
BREAKING NEWS Gioielli rubati al Louvre: fermato il Gabibbo. “Era solo un regalo a @francescafagnan” #Striscialanotizia #Gabibbo #Louvre - X Vai su X
Il furto di gioielli al Louvre non è un caso, ma "una storia semplice". Di Davide Mattone - facebook.com Vai su Facebook
“Collane e corone imperiali a 20mila euro”: su Vinted spuntano annunci ironici sui gioielli rubati al Louvre - In Rete impazzano meme e post sarcastici sulla rapina avvenuto in pieno giorno al Museo del Louvre di Parigi il 19 ottobre. Secondo ilfattoquotidiano.it
“Corona imperiale, buone condizioni”. Su Vinted la (finta) svendita dei gioielli rubati al Louvre - Raffica di annunci che smerciano in vendita il tesoro di Napoleone. Lo riporta msn.com
Parigi, furto al Louvre: i gioielli della Corona nella Galleria d'Apollon - Finti prezzi da capogiro e descrizioni come: «Me l’ha data un amico, dice che ... Scrive lastampa.it