I gioielli del Louvre in vendita su Vinted | i social sono invasi dai falsi sul furto dell'anno
Il caso del furto al Louvre è diventato virale sui social. I sono pieni di clip fatte con l'intelligenza artificiale dove si fatica molto a distinguere cosa è vero e cosa è falso. Ci sono anche finti video delle telecamere di sorveglianza che vengoati da finti influencer. Tutto senza etichette, almeno evidenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
BREAKING NEWS Gioielli rubati al Louvre: fermato il Gabibbo. “Era solo un regalo a @francescafagnan” #Striscialanotizia #Gabibbo #Louvre - X Vai su X
Il furto di gioielli al Louvre non è un caso, ma "una storia semplice". Di Davide Mattone - facebook.com Vai su Facebook
“Collane e corone imperiali a 20mila euro”: su Vinted spuntano annunci ironici sui gioielli rubati al Louvre - In Rete impazzano meme e post sarcastici sulla rapina avvenuto in pieno giorno al Museo del Louvre di Parigi il 19 ottobre. Scrive ilfattoquotidiano.it
Svolta clamorosa nella rapina al Louvre: i gioielli rubati sono su Vinted! - Sta suscitando grandi ilarità la comparsa di annunci su Vinted che vedono in vendita, a cifre nemmeno troppo alte, i gioielli rubati il 19 ottobre al Museo del Louvre. Secondo vanityfair.it
“Corona imperiale, buone condizioni”. Su Vinted la (finta) svendita dei gioielli rubati al Louvre - Raffica di annunci che smerciano in vendita il tesoro di Napoleone. Riporta msn.com