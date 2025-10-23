I gioielli del Louvre in vendita su Vinted | i social sono invasi dai falsi sul furto dell'anno

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso del furto al Louvre è diventato virale sui social. I sono pieni di clip fatte con l'intelligenza artificiale dove si fatica molto a distinguere cosa è vero e cosa è falso. Ci sono anche finti video delle telecamere di sorveglianza che vengoati da finti influencer. Tutto senza etichette, almeno evidenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

gioielli louvre vendita vinted“Collane e corone imperiali a 20mila euro”: su Vinted spuntano annunci ironici sui gioielli rubati al Louvre - In Rete impazzano meme e post sarcastici sulla rapina avvenuto in pieno giorno al Museo del Louvre di Parigi il 19 ottobre. Scrive ilfattoquotidiano.it

gioielli louvre vendita vintedSvolta clamorosa nella rapina al Louvre: i gioielli rubati sono su Vinted! - Sta suscitando grandi ilarità la comparsa di annunci su Vinted che vedono in vendita, a cifre nemmeno troppo alte, i gioielli rubati il 19 ottobre al Museo del Louvre. Secondo vanityfair.it

gioielli louvre vendita vinted“Corona imperiale, buone condizioni”. Su Vinted la (finta) svendita dei gioielli rubati al Louvre - Raffica di annunci che smerciano in vendita il tesoro di Napoleone. Riporta msn.com

