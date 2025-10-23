2025-10-22 11:25:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Manuela Nicolosi, conosciuta arbitro di calcio che ha diretto più di 200 partite professionistiche ah ha criticato aspramente il clima sessista dello sport e ha affermato che in un’occasione le hanno raccomandato di moderare la sua immagine perché “attirava troppa attenzione”. Errori tecnici o prove atletiche fallite sono una cosa. Ma essere fermati dicendo “sei attraente” è un grosso problema. Manuela Nicolosi Il famoso arbitro, chi Ha arbitrato le partite dei Giochi Olimpici del 2016 e del 2020 è stata la prima italiana ad arbitrare una finale di Coppa del Mondo femminile nel 2019 ed è stata assistente durante la vittoria della Supercoppa del Liverpool contro il Chelsea quello stesso anno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

"I giocatori si sono avvicinati a me, ma non ho mai ceduto"