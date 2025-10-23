I genitori dell' uomo di Penne trovato morto nella cella frigorifera di un supermercato | Non è suicidio indagate

I genitori di Andrea Costantini, l'uomo di 38 anni di Penne trovato senza vita lo scorso 15 settembre in una cella frigorifera di un supermercato di Termoli, dove lavorava, non credono all'ipotesi del suicidio e hanno presentato una denuncia alla Procura di Larino ipotizzando l'omicidio o, in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

