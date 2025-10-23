I Genesis in un piano interpretati da Marco Tamberi

Romatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 7 novembre alle ore 21.00, la Libreria Errante di Roma ospiterà un evento musicale imperdibile per gli amanti del rock progressive: Marco Tamberi LIVE con “GENESIS in un Piano”.Il pianista proporrà un viaggio sonoro attraverso i brani più iconici dei Genesis, concentrandosi sul periodo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Genesis Piano Interpretati Marco