I gemelli Vaccari all’Officina

Si inaugura sabato alle 10.30, presso l'Officina dell'Arte di via Madonnina, la mostra pittorica "Silenzi. Luci e controluci" dei gemelli forlivesi Alfonso e Nicola Vaccari. "La scelta di aprire questo nuovo ciclo di eventi proprio con artisti tra i più accreditati in ambito forlivese non è casuale - spiega Angelo Fusconi -, ritenendo che l'incontro assuma oggi un significato particolare, soprattutto in relazione alla candidatura congiunta di Cesena e Forlì a Capitale Italiana della Cultura 2028". Il curatore della mostra Orlando Piraccini, sottolinea come questa iniziativa rappresenti "un piccolo ma significativo varco sul fronte delle arti, aprendo finalmente uno spazio di dialogo tra le due città, che in passato hanno raramente condiviso percorsi comuni".

