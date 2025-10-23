I Fratelli Segreto | intervista ai registi Federico Ferrone e Michele Manzolini
Presentato nella sezione Special Screenings + Concorso per Miglior Doc della Festa del Cinema di Roma 2025, I Fratelli Segreto è il nuovo film di Federico Ferrone e Michele Manzolini, sospeso tra fiaba, documentario e ricostruzione storica. Ecco cosa ci hanno raccontato i registi. La trama di I Fratelli Segreto. I fratelli Pasquale, Gaetano e Alfonso Segreto, abbandonano le miserie del Cilento di fine Ottocento per tentare la fortuna a Rio de Janeiro: tra notti sfrenate, piccoli crimini e ambizioni cinematografiche, finiranno col diventare i pionieri del cinema brasiliano. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
