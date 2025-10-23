I Foo Fighters tornano con il singolo Asking For A Friend

È uscito oggi Asking For A Friend, il nuovo singolo dei Foo Fighters, la band annuncia il tour negli stadi americani. È uscito oggi Asking For A Friend, il nuovo singolo dei Foo Fighters, da domani in radio. Con un approccio melodico decisamente più dark, Asking for a Friend risulta ancora più intenso ed energico rispetto al suo predecessore Today's Song, con un ritornello che esplode con la frase What is real? I'm asking for a friend. e il finale del brano che riecheggia con un grido lacerante Or is this the end?. Dave Grohl ha scritto un lungo commentosull'ispirazione per la nuova musica e il prossimo tour.

