I Fermenti di Officina delle Culture mischiano culture e discipline

Dal 23 al 26 ottobre e dal 15 al 17 novembre al Teatro Elsa Morante e alla Biblioteca Laurentina Officina delle Culture, in collaborazione con Dieciquindici aps, Consulta della Cultura Municipio Roma IX, BistròBand e Liminateatri presenta Fermenti, una rassegna con più di trenta eventi.L'evento a. 🔗 Leggi su Romatoday.it