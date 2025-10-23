I falsi di Report sulla gestione Covid parati dai giudici | Non sono reato

«Report ha sostenuto il falso, le sue ricostruzioni erano imprecise ma manca l'elemento psicologico del reato». Almeno sul fronte delle querele Sigfrido Ranucci può stare tranquillo. La sentenza che arriva da Varese riguarda la puntata Mogli, camici e cavalli dei paesi tuoi del 19 ottobre 2020 nella quale il conduttore e il suo inviato Giorgio Mottola sono stati assolti dall'accusa di diffamazione aggravata per avere (secondo il pm Monica Crespi) «travalicato il limite del diritto di cronaca», accusando ingiustamente l'avvocato Maria Cristina Fontana, figlia del presidente della Regione Lombardia Attilio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I falsi di Report sulla gestione Covid parati dai giudici: "Non sono reato"

News recenti che potrebbero piacerti

Conclusa con successo di pubblico, l'edizione 2025 di #Science4All. Il #dSEA ha proposto giochi interattivi per esplorare il mondo della finanza, ma anche la gestione economica delle spese quotidiane, smascherando i falsi miti che aleggiano su soldi, risp - facebook.com Vai su Facebook

Il mea culpa di Bojo sulla gestione Covid. Le vittime: assassino - È un'immagine a tratti contrita, sin quasi alle lacrime, quella che Boris Johnson ha esibito ieri di fronte alla commissione indipendente d'inchiesta sulla risposta britannica all'emergenza Covid, ... Scrive ilgiornale.it

Madame e Camila Giorgi, caso falsi vaccini Covid/ Verso processo con altri 23: indagini chiuse - Madame e Camila Giorgi rischiano il processo insieme ad altre 23 persone: notificata dalla procura di Vicenza la chiusura delle indagini per falsi vaccini Covid per avere Green pass Madame e Camila ... Da ilsussidiario.net

Falsi vaccini Covid, chiesto il processo per la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi - Covid, ha chiesto il rinvio a giudizio per la cantante 'Madame', e per la tennista Camila Giorgi, oltre a 19 ... Secondo ilgazzettino.it