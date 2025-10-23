I controlli Alto Impatto portano a un nuovo sequestro di droga
Ha portato a un nuovo sequestro di droga i controlli Alto Impatto dei carabinieri a Latina. L’attività è stata condotta nella serata di martedì 21 ottobre con l’obiettivo sempre di prevenire e contrastare la criminalità diffusa e il traffico di droga. In campo i militari del Comando provinciale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
