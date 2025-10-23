I consultori compiono 50 anni ma nel Lazio la situazione è drammatica | solo 6 su 57 danno la possibilità di abortire

A cinquant'anni dalla nascita dei consultori, la situazione a Roma e nel Lazio è tragica: nella regione il numero totale delle strutture non raggiunge quello che, per legge, è previsto soltanto nella capitale. E l'IVG viene messa a repentaglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I consultori compiono 50 anni. Una rete ’globale’ di assistenza - Da 50 anni i consultori sono un punto di riferimento per la promozione del benessere: offrono una vasta gamma di servizi, integrando assistenza socio- Da ilgiorno.it

I Giovani Democratici lanciano l’iniziativa “50 anni di consultori” - In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, che coincide con il 50° anniversario della legge sui consultori, i Giovani Democratici annunciano un’iniziativa che si terrà giovedì ... Da trcgiornale.it

Cinquant’anni di consultori in Italia. A Brescia nel 2024 erogate oltre 52mila prestazioni: cosa fanno e dove sono - I consultori familiari pubblici sono nati in Italia nel 1975 con la legge 405 in un momento storico di forti ... Si legge su ilgiorno.it