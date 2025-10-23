I concorsi ordinari per gli insegnanti ci saranno anche dopo il PNRR3 Pillole di Question Time

Nel question time del 20 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale dell’Anief, è stata discussa una questione importante relativa al futuro delle procedure concorsuali nel settore scolastico. Un focus particolare è stato posto sulla possibilità dell’uscita di nuovi concorsi ordinari dopo il concorso straordinario PNRR3. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

