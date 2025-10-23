I concerti della Sibelius tornano a Rapallo con la nona edizione | sei appuntamenti fino a Pasqua

Genovatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo la nona edizione della stagione “I concerti della Sibelius”: sei appuntamenti in programma a Rapallo dal 25 ottobre 2025 al 6 aprile 2026, a ingresso libero. La rassegna musicale è organizzata dall’Associazione “Jean Sibelius” ETS con la direzione artistica di Filippo Torre, il sostegno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

