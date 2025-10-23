I Concerti della Domenica al Pollini Il clavicembalo di Bach
Tutte le domeniche alle ore 11, dal 19 ottobre al 30 novembre, tornano all’Auditorium Pollini di Padova “I Concerti della Domenica”, giunti quest’anno alla loro 60ª edizione. Sotto la direzione artistica e musicale del Maestro Giuliano Carella, I Solisti Veneti propongono sei appuntamenti che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Castelfidardo: Jazz Vibes apre domenica al Salone degli Stemmi "I Concerti del Consiglio - facebook.com Vai su Facebook
“I Concerti della domenica”, la 60esima edizione delle matinée musicali firmate I Solisti Veneti - Sessant’anni di matinée: I Solisti Veneti tornano all’Auditorium Pollini con sei concerti domenicali, dal 19 ottobre al 30 novembre. Da padovaoggi.it
Padova, “I Solisti Veneti” inaugurano i Concerti della Domenica con "La Stravaganza" di Vivaldi - Padova celebra i 60 anni dei Concerti della Domenica con “I Solisti Veneti” e Vivaldi in memoria di Léonard Gianadda. Riporta nordest24.it