I cinque eventi da non perdere nel fine settimana
Dalla mostra su Giacomo Balla agli ambulanti di Forte dei Marmi, gli scatti contro la violenza sulle donne e il teatro. Gli appuntamenti da venerdì 24 a domenica 26 ottobre a Parma e provincia. Giacomo Balla, la mostra al Palazzo del Governatore Tra gli artisti più “rivoluzionari” del Novecento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondisci con queste news
Scopri cinque anime che hanno segnato la storia dell'animazione giapponese e continuano a conquistare fan in tutto il mondo. https://anime.everyeye.it/notizie/5-anime-capolavoro-non-perdere-scopri-gemme-storia-835428.html?utm_medium=Social&utm_ - facebook.com Vai su Facebook
I cinque eventi da non perdere nel fine settimana - Gli appuntamenti da venerdì 10 a domenica 12 ottobre Dal 27 settembre al 9 novembre torna per la sua diciannovesima edizione Il Rumore del Lutto Festival, la prima e più im ... Segnala parmatoday.it