I cileni in Italia al sindaco di Cinisello | Il Palasport resti intitolato a Salvador Allende

Milanotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le associazioni italo-cilene si schierano contro il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, che vorrebbe togliere l'intitolazione del Palasport all'ex presidente cileno Salvador Allende (morto l'11 settembre 1973 durante il colpo di Stato dei militari, guidato da Pinochet) in favore dello. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

