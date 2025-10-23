I cileni in Italia al sindaco di Cinisello | Il Palasport resti intitolato a Salvador Allende

Le associazioni italo-cilene si schierano contro il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, che vorrebbe togliere l'intitolazione del Palasport all'ex presidente cileno Salvador Allende (morto l'11 settembre 1973 durante il colpo di Stato dei militari, guidato da Pinochet) in favore dello. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Un attentato che turbò il Paese e mise gravemente a rischio la vita di Bernardo Leighton e di sua moglie. Leighton, esponente di spicco della DC cilena, era stato vicepresidente del Cile poi aveva scelto l’Italia per il suo forzato esilio. Ma qui fu vittima della viol - facebook.com Vai su Facebook

Cinisello non dimentica: no alla proposta di intitolare il Palazzetto dello Sport a Giorgio Armani - A Cinisello Balsamo, il Palazzetto dello Sport fu intitolato subito dopo il golpe cileno e l'assassinio del presidente democraticamente eletto Salvador ... Segnala pressenza.com

“Ghilardi appeso” scritte contro il sindaco di Cinisello Balsamo sul muro vicino al Comune (e non è la prima volta) - Sono state trovate stamattina su un muro a pochi passi dal Municipio, in via XXV ... Da ilgiorno.it