I cani nuovi sold out per il tour nei club annunciati gli open act

Si aggiungono due sold out all’ormai imminente tour de i cani, annunciati gli artisti che apriranno le molte date nei club del progetto di Niccolò Contessa. Si aggiungono due sold out all’ormai imminente tour de i cani in partenza il 1 novembre dall’Estragon di Bologna: esauriti i biglietti della quinta e ultima data bolognese del 10 novembre e della seconda data di Napoli dell’11 dicembre, che chiuderà il tour. Ultimi biglietti disponibili. La band – non band di Niccolò Contessa presenterà dal vivo, insieme a una formazione di cinque elementi, l’ultimo album post mortem uscito a sorpresa lo scorso 10 aprile e annuncia oggi gli opening del tour: band e cantautrici tra le più interessanti dell’underground italiano, cercate nei circuiti più alternativi e scelte con cura personalmente da Contessa. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - I cani, nuovi sold out per il tour nei club, annunciati gli open act

