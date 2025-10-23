I broccoli sono pieni di parassiti e vermi | solo così sei certo di eliminarli tutti prima di cuocerli
I broccoli sono uno degli ortaggi più sani che ci siano ma, a volte, sono anche pieni di vermi e parassiti. C’è un solo modo per eliminarli tutti. E’ arrivata la stagione dei broccoli e portarli in tavola spesso è la scelta migliore che possiamo fare per la nostra salute e per quella dei nostri bambini. Quest’ortaggio – che fa parte della famiglia delle crucifere – è ricchissimo non solo di vitamina C, preziosa per rinforzare il nostro sistema immunitario, ma anche di sostanze che, è stato dimostrato, possono aiutarci a prevenire l’insorgenza di alcuni tipi di tumore. Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
