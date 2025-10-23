I Baustelle e Tananai duettano nel singolo Pugili impazziti fuori ora

Esce oggi Pugili impazziti, il nuovo singolo dei Baustelle che per la prima volta li vede collaborare con Tananai. Esce oggi Pugili impazziti (BMG), il nuovo singolo dei Baustelle che per la prima volta li vede collaborare con Tananai per un incontro artistico inedito. Il brano è disponibile ora su tutte le piattaforme streaming, la perfetta fusione tra l’eleganza malinconica della band toscana e la sincerità emotiva del cantautore milanese. Il risultato è una canzone d’amore disperato — “ l’amore di qualcuno che si è perso dentro un mondo inospitale “, come la definisce Francesco Bianconi — capace di unire due sensibilità che, pur provenendo da galassie differenti, si incontrano in una sorprendente armonia sonora e narrativa. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - I Baustelle e Tananai duettano nel singolo Pugili impazziti, fuori ora

