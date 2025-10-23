I 16,3 milioni di pensionati costano allo Stato 364 miliardi ogni anno

I pensionati in Italia sono 16,3 milioni, per oltre 23 milioni di prestazioni previdenziali fra assegni di vecchiaia, di invalidità e altre forme di assistenza. Il dato emerge dall’ Osservatorio Inps sul casellario dei pensionati, riferito all’anno 2024. In totale le prestazioni del sistema pensionistico italiano costano alle casse pubbliche oltre 364 miliardi di euro, che corrispondono a un importo medio per prestazione di 15.821 euro. Quanto costano le pensioni in Italia. Il report evidenzia fra l’altro che rispetto al 2023, il numero di prestazioni previdenziali è aumentato dello 0,4% e il corrispondente importo complessivo annuo è aumentato del 4,9%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

