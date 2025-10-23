HWG Sababa terza in Europa all’hackathon di cybersecurity spaziale

Milano, 23 ottobre 2025 – HWG Sababa porta l’Italia sul podio dell’European Space Cybersecurity Hackathon, il primo hackathon europeo dedicato alla cyber security nello spazio. La squadra #bucailsatellite, composta da membri del Team Offensive dell’azienda, ha conquistato il terzo posto a Madrid, dove l’evento si è svolto il 17 e 18 ottobre. In 24 ore intense, ingegneri satellitari, esperti di cybersecurity, startup e ricercatori hanno collaborato per progettare prototipi concreti – tool e software – in grado di proteggere satelliti, sistemi GNSS e reti di telecomunicazione. L’hackathon ha unito competenze in intelligenza artificiale, crittografia post-quantistica e cybersecurity spaziale, sottolineando l’importanza della sicurezza delle catene di approvvigionamento software per la resilienza dei sistemi spaziali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

