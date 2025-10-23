Hunziker-Tronchetti Provera | la storia è già al capolinea?

Dagospia parla di voci insistenti che circolano a Milano sulla fine della relazione, nata in estate, tra la conduttrice e il cugino di secondo grado di Marco Tronchetti Provera. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Hunziker-Tronchetti Provera: la storia è già al capolinea?

News recenti che potrebbero piacerti

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: la love story milanese sarebbe già finita #michelle - X Vai su X

Hunziker Tronchetti, per il gossip l'amore è al capolinea. E le parole sospette di Michelle alimentano le voci: «Alcune persone si attraggono per fare un percorso insieme, ma poi si va in direzioni diverse. La fedeltà? Conta più il progetto di vita» - https://www.ev - facebook.com Vai su Facebook

Ma quale crisi: Nino Tronchetti Provera, il regalo da 14milioni a Michelle Hunziker - Nino Tronchetti Provera sorprende Michelle Hunziker con un regalo da 14 milioni di euro: la voce che scaccia i rumors sulla crisi. Si legge su donnaglamour.it

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono lasciati, il gossip sulla rottura: la storia iniziata a giugno - A riportare l’indiscrezione Dagospia, che parla di un amore “scoppiato come un pop corn”. Lo riporta fanpage.it

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: fine di un amore? - La storia tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sarebbe giunta al capolinea dopo pochi mesi di passione. Si legge su panorama.it