HOUSE OF GUINNESS | la nuova serie tv di Steven Knight approda su Netflix
Dal 25 Settembre è disponibile su Netflix la serie tv House of Guinness, creata da Steven Knight, già ideatore della strabiliante serie tv di successo Peaky Blinders. Divisa in 8 episodi da 50minuti circa, House of Guinness ci racconta la storia della famiglia Guinness nella seconda metà dell’800 e della loro attività che, da un semplice birrificio irlandese, diventa una vera istituzione mondiale. Trama. Dublino, 1868. Sir Benjamin Lee Guinness muore, lasciando l’impero commerciale appena creato nelle mani dei suoi quattro figli: Arthur, Edward, Anne e Benjamin. Alla lettura del testamento, si scopre che Sir Benjamin ha deciso di lasciare l’eredità della gestione del birrificio Guinness equamente al primogenito Arthur e al secondogenito Edward, con la clausola che se uno dei due dovesse rifiutare di amministrare gli affari dell’azienda, perderebbe l’intero capitale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
