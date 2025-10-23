Hotel Miramare chieste utleriori verifiche | arriva la proroga per la messa all' asta

Era fissata per domani, venerdì 24 ottobre, alle ore 10, l'asta pubblica per la vendita del grande albergo Miramare. Ieri, la pubblicazione sul sito del Comune di Reggio Calabria della determina del settore patrimonio, che rinvia di quasi 20 giorni - ovvero il 19 novembre prossimo - sia la data. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

