Host 2025 consolida la leadership e cresce in tutta Europa

Crescita da tutta Europa per Host Milano, la manifestazione leader per l’ospitalità professionale che ha chiuso l’edizione 2025 in Fiera Milano il 21 ottobre confermando la sua leadership come piattaforma internazionale dell’horeca, costruita guardando ai cambiamenti dei mercati e ai trend del futuro: Germania (+16%), Danimarca (+45%) e una straordinaria impennata di visitatori oltre oceano, dall’Australia (+20%), dal Brasile (+29%), dagli Emirati Arabi Uniti (+21%) e dagli Stati Uniti (+27%). Non solo, fra i visitatori professionali si segnalano gli oltre 700 hosted buyer arrivati a Milano grazie anche alla collaborazione di ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Host 2025 consolida la leadership e cresce in tutta Europa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nel preserale si consolida la vittoria de “l’Eredità” con Marco Liorni al 25% di share e 4 milioni 125 mila spettatori. #AscoltiTV - X Vai su X

Il Giornale del Cilento, Salerno e Provincia parteciperà quest’anno a HostMilano, la più importante fiera mondiale dedicata al settore della ristorazione e dell’accoglienza, punto di riferimento internazionale per il mondo HO.RE.CA., FoodService, Retail e Lifest - facebook.com Vai su Facebook

Host 2025 consolida la leadership e cresce in tutta Europa - Crescita da tutta Europa per Host Milano, la manifestazione leader per l’ospitalità professionale che ha chiuso l’edizione 2025 in Fiera Milano il 21 ottobre confermando la sua leadership ... Scrive ilgiornale.it

Host Milano 2025: successo per la vetrina mondiale dell'ospitalità del futuro - Si è conclusa con successo la 44ª edizione di HostMilano, il salone internazionale leader dell’ospitalità professionale organizzato da Fiera Milano. Secondo horecanews.it

Cinque giorni di visioni e connessioni: Host 2025 anticipa il futuro dell’hospitality - Contenuti, innovazione e qualità consolidano Host Milano come riferimento mondiale per l’innovazione nell’ospitalità e per il fuoricasa: ... affaritaliani.it scrive