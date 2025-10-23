Horacio Pagani insignito della laurea ad honorem a Milano | Sintesi tra arte scienza e tecnologia

Modenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Politecnico di Milano ha conferito la laurea magistrale ad honorem in design & engineering a Horacio Pagani (69 anni), fondatore e chief designer di Pagani automobili.Il riconoscimento, consegnato nella serata di martedì 21 ottobre dalla rettrice Donatella Sciuto, rende omaggio al contributo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

