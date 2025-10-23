Horacio Pagani insignito della laurea ad honorem a Milano | Sintesi tra arte scienza e tecnologia
Il Politecnico di Milano ha conferito la laurea magistrale ad honorem in design & engineering a Horacio Pagani (69 anni), fondatore e chief designer di Pagani automobili.Il riconoscimento, consegnato nella serata di martedì 21 ottobre dalla rettrice Donatella Sciuto, rende omaggio al contributo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Horacio Pagani, fondatore e Chief Designer di @PaganiAuto, è stato insignito della Laurea magistrale ad honorem in Design & Engineering dal Politecnico di Milano. Un riconoscimento all’enorme apporto che l’imprenditore italo-argentino ha dato all’industri - X Vai su X
Ieri sera Horacio Pagani, fondatore e Chief Designer di Pagani Automobili, è stato insignito della Laurea magistrale ad honorem in Design & Engineering dal Politecnico di Milano. Un riconoscimento all’enorme apporto che l’imprenditore italo-argentino ha dat - facebook.com Vai su Facebook
A Horacio Pagani la Laurea ad honorem in Design and Engineering del Politecnico di Milano - Horacio Pagani, fondatore e Chief Designer di Pagani Automobili, è stato insignito della Laurea magistrale ad honorem in Design & Engineering ... Lo riporta cronacamilano.it
Horacio Pagani premiato dal Politecnico di Milano: “Un genio che unisce arte e ingegneria” - Il fondatore di Pagani Automobili riceve la Laurea ad honorem in Design & Engineering dal Politecnico di Milano per la sua straordinaria capacità di fondere tecnologia, arte e innovazione ... automoto.it scrive
Horacio Pagani al Polimi, laurea ad honorem e mostra - Il politecnico di Milano ha conferito al fondatore di Pagani Automobili la laurea ad honorem in Design and Engineering "per la straordinaria capacità di fondere innovazione tecnologica, sperimentazion ... Scrive msn.com